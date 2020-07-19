Лещенко рассказал, почему «заплакал» мишка на Олимпиаде-80

Москва, 19 июля. Народный артист РСФСР Лев Лещенко поделился самыми яркими воспоминаниями об Олимпийских играх, которые прошли в Москве летом 1980 года.

Песня «До свидания, наш ласковый Миша», написанная Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым, стала символом Олимпиады-80. По словам Лещенко, эту композицию писали несколько раз. Сам народный артист РСФСР записал свою версию, Татьяна Анциферова — свою, а также отдельно записывали ансамбль «Самоцветы».

«Мой голос превалировал, поэтому все стали ассоциировать эту песню со мной. Позже, когда Таню Анциферову спрашивали, почему в нашем дуэте больше звучит Лещенко, она, наверное, в шутку сказала, что я отталкивал ее от микрофона. Хотя мы не виделись на записи, мы писались отдельно», — откровенно рассказал Лев Лещенко в беседе с Kp.Ru.

Артист отметил, что тогда был настоящий праздник, а на полках магазинов появилась Coca Cola и сырокопченая колбаса. Лещенко сравнил Олимпиаду со «сказкой, растянувшейся на три недели». Он также рассказал о том, как же на самом деле «заплакал» олимпийский мишка. Певец пояснил, что это была запись.

«Там была забавная история: якобы, группа солдат, которые сидели на трибуне, заснули на прогоне, и режиссер стал кричать: «Шестой, седьмой, восьмой, девятый ряд, 38-е место, вы что там, спите?» И они — раз, перевернули лист. Из глаза Мишки как будто бы скатилась слеза. Этот эффектный момент решили использовать на закрытии игр», — объяснил Лещенко.

Над Олимпиадой-80 работала большая команда профессионалов. По словам Лещенко, был задействован и режиссер Иосиф Туманов, он был постановщиком церемоний открытия и закрытия мероприятия. В представлении также участвовали ансамбль народного танца Игоря Моисеева и балет Красноярского ансамбля танца.

Артист посетовал, что в то время было больше искусства и творчества, хотя сегодня наблюдается заметный прогресс в сфере развития технологий.