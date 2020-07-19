Названа причина смерти актрисы «Убойной силы» Макаровой

Кострома, 19 июля. Причиной смерти актрисы Марины Макаровой, известной по ролям в телесериалах «Убойная сила» и «Опера-2. Хроники убойного отдела», могло стать онкологическое заболевание.

В июне у звезды отечественных сериалов диагностировали рак желудка четвертой степени. Макарова проходила курс химиотерапии в Костромском онкологическом диспансере имени Н. Н. Блохина. Администрация костромского Драматического театра во «ВКонтакте» ранее публиковала сообщение о сборе средств на лечение актрисы.

О смерти Макаровой сообщила администрация театра во «ВКонтакте». Артистка скончалась на 46-м году жизни. Коллеги Макаровой отметили, что актриса была отзывчивым и талантливым человеком.

«Ушла из жизни актриса Марина Макарова. Нет слов. Светлый, отзывчивый, талантливый человек. Любим и всегда будем помнить», — говорится в сообщении.

Макарова родилась в Костроме, окончила СПбГАТИ в Петербурге. Она сотрудничала с театром «Приют комедиантов», но после вернулась в Кострому и стала актрисой Камерного театра Бориса Голодницкого. Макарова известна ролями в «Тайнах следствия», сериале «Литейный, 4» и «Секретной службе Его Величества».