Эпидемиолог назвал группы населения, которые надо прививать первыми от COVID-19

Москва, 19 июля. После начала вакцинации первыми прививку от коронавируса должны получить лица из групп риска, учителя, пожилые, а также работники, трудящиеся в тесных коллективах. Таким мнением поделился директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Он пояснил, что данный вопрос должно решать Министерство здравоохранения РФ. Пока оно не принято. Тем не менее Гинцбург считает, что учителям и пенсионерам больше других требуется вакцина. Кроме того граждане, работающие на больших стройках — в казармах или проживающие в общежитиях, также одними из первых должны получить прививку, поскольку они живут и работают «скученно» и дышат одним воздухом.

Вместе с тем специалист пояснил, кому прививка будет противопоказана. К данной группе относятся пациенты с хроническими аутоиммунными заболеваниями.

«Перед тем, как ввести препарат, каждого человека должен проконсультировать врач-терапевт, собрав анамнез пациента», — пояснил он ТАСС.

Напомним, ранее представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что Россия имеет все шансы избежать второй волны коронавирусной инфекции. Специалист пояснила, что чем безопаснее поведение отдельно взятого человека, которое заключается в соблюдении дистанции и личной гигиены, тем выше вероятность того, что мы сможем предотвратить или контролировать вторую волну. Об этом пишет издание «Известия».