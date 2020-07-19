Подруга Александровской рассказала о переживаниях спортсменки после ухода из спорта

Москва, 19 июля. Подруга погибшей в Москве фигуристки Екатерины Александровской рассказала, что девушка сильно переживала из-за ухода из большого спорта.

По словам подруги фигуристки, в последнее время Александровская была сильно подавлена и у нее могла быть депрессия. Девушка хотела вернуться в большой спорт, но не знала, как.

«Недавно разговаривала с ней по телефону. У Кати была депрессия. Она не могла себя найти. Чувствовала себя одиноко», — отметила подруга в комментарии РЕН ТВ.

Она добавила, что договаривалась с Александровской о встрече. Кроме того, девушка рассказала, что фигуристка переживала из-за гибели отца пять лет назад, она не смогла примириться с утратой.

Напомним, что 18 июля Александровская выпала из окна шестого этажа жилого дома в Москве. В последние годы 20-летняя фигуристка выступала за Австралию, но часто тренировалась на родине. Девушка получила травму во время тренировки в Канаде, она вернулась в РФ, где у нее началась депрессия.

Девушка сначала выступала как одиночница, но потом стала выходить на лед в паре с фигуристом Харли Уиндсором. Она дважды побеждала на чемпионате Австралии и выигрывала финал юниорского Гран-при.

Мать погибшей была шокирована известием о трагической гибели дочери, ее госпитализировали в одну из психиатрических клиник столицы.