Гинцбург пояснил, когда начнется разработка вакцины от COVID-19 для детей

Москва, 19 июля. Директор Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда ученые смогут приступить к разработке вакцины от коронавирусной инфекции для детей. По словам специалиста, первые испытания начнутся в течение полугода после того, как будет получен положительный опыт от вакцины для взрослых.

Он пояснил, что подобное решение оправдано и указано в существующем законе. Поэтому в настоящее время врачи готовят всю необходимую документацию для того, чтобы приступить к работе с коллегами-педиатрами.

«Мы сейчас готовим документацию для того, чтобы в течение полугода, когда будут проведены все формальности, связанные с изучением опыта применения этой вакцины у взрослого населения, перейти с нашими коллегами-педиатрами к возможности вакцинирования уже детей», — сказал Гинцбург в беседе с ТАСС.

Он пояснил, что как и «взрослая» вакцина «детская» будет испытываться поэтапно и на различных возрастах. Стоит отметить, что ранее профессор Анатолий Альтштейн пояснил, что регистрация вакцины ожидается в начале августа. К ее производству также будут подключены частные компании. Полноценную вакцинацию планируется начать в сентябре, пишут «Известия».