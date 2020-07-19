Охлобыстин принес извинения Наргиз

Москва, 19 июля. Актер Иван Охлобыстин принес извинения исполнительнице Наргиз Закировой за слова о ее «пагубном пристрастии к алкоголю». Соответствующую публикацию артист разместил в соцсети «Вконтакте».

Заочная перепалка между звездами началась после высказывания Наргиз о том, что ей из-за некой мафии страшно везти детей в «Рашу с медведями». В беседе с журналистами Охлобыстин высказался о том, что певица «страдает пагубным пристрастием к алкоголю» и порой несет бред.

В ответ Наргиз отметила, что не поняла, почему актер стал комментировать ее высказывания в прессе. По словам исполнительницы, Охлобыстин со знанием дела рассуждает о ней, хотя не видел ее ни разу в жизни.

«На меня обиделась Наргиз. Где-то я что-то, походу, сдуру ляпнул. Приношу ей свои извинения. Прости меня Наргиз», — написал Охлобыстин.

Актер признал, что «наверняка» не прав и не имеет права осуждать незнакомого ему человека.

В начале лета Охлобыстин вступил в заочный спор с музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным. Артист саркастично отреагировал на заявление музыканта о бедственном положении российских артистов из-за пандемии, отметив, что кто-то «должен отстаивать конституционное право людей без трусов на пищевые наборы и льготы на проезд в метро».

История с Пригожиным и бедственным положением российских звезд началась после того, как продюсер согласился с танцовщиком Сергеем Глушко (Тарзаном), что сегодня артистам, включая многих знаменитостей первой величины, приходится непросто из-за отсутствия возможности заработка.