Бочкарева «завела» фанатов зажигательным танцем на стуле

Москва, 19 июля. Актриса Наталья Бочкарева порадовала своих фанатов новым зажигательным роликом, опубликованным в Instagram-аккаунте. Звезда «Счастливы вместе» приняла участие во флешмобе, эротично станцевав на стуле.

Ролик появился в аккаунте артистки в субботу. На видео Бочкарева сидит спиной к камере. Лица актрисы не видно, однако фанатов заворожили изящные движения звезды, а также оголенные ноги на длинных каблуках.

«Как проходит вечер субботы, дорогие мои? Чем занимаетесь?» — ненавязчиво прокомментировала сама Бочкарева.

За день ролик набрал более 34 тысяч просмотров. В комментариях подписчики отметили, что видео вышло «крутым и блестящим», однако слишком коротким.

«Зажигательно получилось, но мало», «Прелесть», «А можно повернуть стул, а то плохо видно», «Шикарная женщина», — оставляют комментарии восхищенные поклонники Натальи Бочкаревой.

Стоит отметить, что актриса часто радует своих фанатов откровенными снимками. Так, например, на прошлой неделе она опубликовала в своем профиле в Instagram «пост только для девушек», мимо которого не смогла пройти мужская аудитория знаменитости. В социальной сети Бочкарева разместила откровенный снимок, на котором позирует в черном нижнем белье, прикрыв нижнюю часть тела подушкой. Звезда сериала «Счастливы вместе» прикрепила небольшое видео, в котором рассказала, как выбирать бюстгальтеры, чтобы они показывали красоту и достоинства каждой дамы.