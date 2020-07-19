Эксперт объяснил, когда в России заработают e-sim карты

Москва, 19 июля. Массовая замена сим-карт виртуальными e-sim в России возможна не раньше, чем у государства появится способ идентификации пользователей и обеспечения контроля за их действиями. Об этом заявил заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.

Специалист отметил, что виртуальная сим-карта представляет собой встраиваемый в гаджеты чип, который позволяет обходиться без обычной сим-карты и без походов в офис менять оператора.

«E-sim не подвержена физическому износу, не требует производства и доставки, а число телефонных номеров, связанных с конкретным аппаратом, не ограничено количеством разъемов в устройстве», — цитирует Садыков агентство «Прайм».

Е-sim уже работают в ряде стран Европы и США. В РФ виртуальные сим-карты предлагали операторы «Тинькофф Мобайл», Теле2 и Easy4. Против использования технологии выступала «большая тройка» операторов мобильной связи: МТС, «Билайн» и «Мегафон», от них подобных предложений на рынке пока нет.

Ранее менеджер по телекоммуникациям агентства «Фавитон» Роман Попов объяснил, почему смартфон может выключаться сам по себе.

По словам эксперта, это может происходить из-за проблем прошивки в целом или конкретного приложения. В такой ситуации следует сбросить телефон до заводских настроек, предварительно сделав резервную копию данных, или удалить последние установленные программы.