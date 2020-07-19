Запад испугала возможность превращения России в «зерновую державу»

Москва, 19 июля. В будущем, в связи с развитием технологий и глобальным потеплением, Россия может стать еще более мощной «зерновой державой». А ограничение экспорта пшеницы Москва якобы сможет использовать как «политическое оружие». К такому мнению пришли журналисты зарубежного издания National Interest.

Аналитики предполагают, что к 2028 году Россия потенциально сможет контролировать до 20% всего мирового экспорта зерна. При этом климатические изменения, которые заметны уже сейчас, способны увеличить территорию пахотных земель внутри страны. Также глобальное потепление может негативно сказаться на количестве лесных пожаров и зависимости других государств от поставок пшеницы из России.

Поводом для таких рассуждений стала ситуация с российской квотой на экспорт. Ранее РФ приостановила экспорт зерна на мировой рынок объяснив это тем, что нетарифная квота, рассчитанная до 30 июня, была исчерпана к 26 апреля. В результате чего, по данным NI, ряду стран, таким как Турция, Египет и Бангладеш, потребовалось срочно искать других импортеров.

Авторы статьи также обращают внимание, что когда квота вводилась в 2010 году из-за сильной засухи, в России оставались значительные запасы зерна. При этом данная мера РФ привела к росту цен на продовольствие по всему миру.

«Россия может превратить экспорт пшеницы в оружие для давления на страны, в которых вызванная климатическими изменениями необеспеченность продовольствием не оставит им выбора», — волнуются журналисты.

Напомним, ограничительные меры ряда государств по экспорту в связи с COVID-19 приведут к недостатку зерновых в бедных странах Африки, Азии и Латинской Америки. Такой прогноз содержится в докладе Всемирного банка. Об этом пишет издание «Известия».