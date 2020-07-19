Россиянка из UFC удивила фанатов «горячим» снимком

Москва, 19 июля. Российская спортсменка, выступающая в абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), Александра Албу опубликовала в своем Instagram-аккаунте «горячие» фотографии, сделанные в постели.

На снимке девушка лежит в кровати на животе. При этом отчетливо видно, что из одежды на Албу лишь трусы. Необычный и откровенный снимок спортсменка никак не подписала. Однако фанаты девушки сильной удивились подобному кадру.

«Санечек, ты супер!», «Саша, просто вышка», «Попа зачетная», «Красиво», — пишут подписчики Александры Албу в комментариях.

Россиянка молдавского происхождения Албу дебютировала в смешанных единоборствах в 2013 году. Всего на ее счету три победы и два поражения в MMA. Так в последнем поединке, который прошел в октябре прошлого года в Сингапуре, Албу вышла в октагон с Ломой Лукбунми из Таиланда и потерпела поражение раздельным решением судей.

Напомним, ранее участница UFC Пейдж Ванзант обратилась к россиянам. Ее слова были опубликованы в профиле Instagram российского UFC. Снимавшаяся обнаженной американка выразила благодарность поклонникам из России за поддержку. По словам Пейдж Ванзант, некоторые люди понимают смешанные единоборства. Однако, как заметила она, не все критикуют поединки между женщинами, и это хорошо.