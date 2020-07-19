Наргиз ответила рассуждавшему о ее «пагубных пристрастиях» Охлобыстину

Москва, 19 июля. Певица Наргиз Закирова нелестно отозвалась об актере Иване Охлобыстине. Ответ артисту звезда опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

Заочная перепалка между звездами началась после высказывания Наргиз о том, что ей из-за некой мафии страшно везти детей в «Рашу с медведями». В беседе с журналистами Охлобыстин рассуждал о том, что певица «страдает пагубным пристрастием к алкоголю» и порой несет бред.

В ответ Наргиз отметила, что не поняла, почему актер стал комментировать ее высказывания в прессе. По словам исполнительницы, Охлобыстин со знанием дела рассуждает о ней, хотя не видел ее ни разу в жизни.

«Вы, господин святоша, каким боком ко мне причастие имеете, чтобы о моих «пагубных пристрастиях» рассуждать? Хотя, вполне возможно, что и вам отчасти перепал медячок от затейника. Чего бы не взять, да, Вань? За фамильярность — пардон. Но, отталкиваясь от вашего поступка, бесцеремонно могу себе позволить назвать вас просто…» — написала Наргиз.

Ранее на поведение певицы пожаловался директор концертного агентства из Воронежа Игорь Малюков. По его словам, Наргиз и ее приятель Антон Ловягин после концерта в Воронеже устроили шумную вечеринку в отеле, а затем увезли с собой весь алкоголь из мини-бара.