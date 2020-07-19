Российская чемпионка по керлингу показала пышную грудь в спортивном топе

Москва, 19 июля. Российская спортсменка Анна Сидорова разместила новый пост в Instagram, где похвасталась тонкой талией и пышной грудью, скрытой под спортивным топом.

Публикация появилась в аккаунте Сидоровой в субботу. В подписи под снимком она пояснила, что ей очень сильно нравится именно этот элемента ее гардероба.

«Я просто влюблена в этот топ», — прокомментировала Сидорова.

Стоит отметить, что данный элемент спортивной одежды действительно часто появляется в аккаунте Сидоровой. Так, например, его можно заметить на трех последних публикациях, в которых спортсменка рассказывает о тренировках, которые продолжаются в период карантина.

«Мы хотим больше фото этого топа», «Мне больше нравится то, на что он надет, — пишут разгоряченные фанатки спортсменки.

Анна Сидорова является одной из самых красивых российских спортсменок. Она признана заслуженным мастером спорта России, серебряным и четырежды бронзовым призером чемпионата мира, двукратной чемпионкой Европы, 8-кратной чемпионка России. Также она дважды участвовала в Олимпийских играх.