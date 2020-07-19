Элла Суханова рассказала о кормлении грудью с имплантами

Москва, 19 июля. Экс-участница телешоу «Дом-2» Элла Суханова рассказала о специфике грудного вскармливания с имплантами. Опытом звезда поделилась с подписчикам в соцсети Instagram.

Первое время после родов Суханова не могла кормить ребенка грудью и в какой-то момент была готова к кормлению смесями для новорожденных. Молоко не появлялось, и Суханова была вынуждена воспользоваться молокоотсосом. Через несколько дней все начало налаживаться, хотя сначала молока было «мизерное количество», отмечает звезда.

«Сначала еле-еле шло молозиво, и то не знаю, как этим мизерным количеством можно было наесться, но крошка молодец, ждала и верила в лучшее. С учетом, что она уже ждет шесть дней. Итак, еще три дня усилий и в ночь на четвертый день — я просто не поняла, что случилось, но грудь расперло так, что я думала, имплантаты лопнут или выскочат наружу. Молоко пришло, и по сей день мы на грудном вскармливании», — написала Суханова.

Звезда отметила, что при кормлении грудью с имплантами не испытывает болей или дискомфорта. Проблем с подачей молока также нет, уточнила Элла Суханова.

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