Кинолог назвал самые популярные в России клички для собак

Москва, 19 июля. Одной из самых популярных кличек для собак в последнее время является Оскар. К такому выводу пришли специалисты Российской кинологической федерации (РКФ).

По словам руководителя РКФ Владимира Голубева, выбор клички является важным моментом не только для хозяина, но и для самой собаки. Ведь в будущем животное будет вынуждено откликаться на свое имя. Эксперт отмечает, что кличка является командой, которая употребляется чаще всего. В связи с этим выбор имени для собаки вызывает у многих хозяев трудности, поскольку оно должна совпадать с характером питомца.

«Бывает, что хозяин уже заранее знает, как он назовет домашнего питомца, другие вдохновляются сериалами, книгами или фильмами», — считает Голубев.

Первым в списке самых популярных имен занимает кличка Оскар. На втором — Жасмин, а на третьем Оливия. В десятку также входят Валенсия, Жаклин, Зевс, Есения, Елисей, Ева и Злата. При этом в РКФ отмечают, что данный список относительно стабильный. То есть в течение последних лет позиции в них меняются, но не существенно.

Кроме того, нередко хозяева называют свою собаку в честь греческих богов, люксовых автомобилей, музыкантов, героев фильмов или футбольного клуба. При этом традиционные «советские» имена, такие на Шарик или Бобик больше не пользуются популярностью, сообщает РИА Новости.

Тем временем ученые рассчитывают, что к осени получится подготовить собак, которые смогут выявлять зараженных коронавирусом людей в аэропортах и на пунктах пограничного контроля. Об этом пишут «Известия».