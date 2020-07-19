Россиянам могут компенсировать потерянные советские вклады

Москва, 19 июля. Депутаты Государственной думы РФ обратили внимание правительства на необходимость выплаты компенсации по вкладам, которые были открыты жителями страны еще в период СССР. На данный момент вопрос возобновления выплат направлен премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

В своем обращении депутаты поинтересовались сроками принятия ряда законопроектов. Поправки должны восстановить и защитить сбережения россиян, которые были помещены ими во вклады в Сбербанк до 20 июня 1991 года. Кроме того, депутатов интересует, как будет решаться вопрос с вкладами в госстрахование РФ и госбумаги СССР и РСФСР, приобретенные до 1 января 1992 года.

Дело в том, что закон о возмещении вкладов в Сбербанке был принят еще в 1995 году. Однако он так и не был реализован из-за нехватки источников финансирования.

«Депутаты отмечают, что из-за отсутствия этих законов и источников финансового обеспечения действие закона «О базовой стоимости необходимого социального набора» с 2003 года ежегодно приостанавливается», — приводит слова главы фракции «Единая Россия» Сергея Неверова «Дума ТВ».

Напомним, вскоре в бюджетном законодательстве могут закрепить конкретные ориентиры, а также приоритеты расходов и базовые принципы распределения доходов. Это сделает финансовый документ более предсказуемым. Об этом пишет издание «Известия».