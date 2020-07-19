Эксперт объяснил нежелание Евросоюза жертвовать «Северным потоком — 2»

Москва, 19 июля. ЕС не хочет жертвовать российским проектом «Северный поток — 2», так как в конечном итоге альтернатива в виде американского сжиженного природного газа (СПГ) сделает европейскую продукцию менее востребованной на мировом рынке. Такое мнение в комментарии для RT выразил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Эксперт считает, что в этом вопросе есть явное столкновение интересов Евросоюза и США. По словам аналитика, Брюссель рассчитывает на диверсификацию импорта газа, тогда как Вашингтон хочет стать для Европы его основным поставщиком.

«Российский газ по выгодной цене для европейцев — это и обеспечение конкурентоспособности своей продукции. Если стоимость голубого топлива вырастет, то поднимутся цены и на товары, которые экспортирует ЕС. И тогда американская продукция может оказаться дешевле, а значит, востребованнее европейской на мировом рынке», — объяснил нежелание ЕС жертвовать проектом Оленченко.

По мнению специалиста, Европа не согласится жертвовать собственным благосостоянием в интересах США.

Кроме того, Евросоюз может ввести санкции против Соединенных Штатов, чтобы сгладить эффект от американских ограничительных мер в отношении «Турецкого потока» и «Северного потока — 2».

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Госдепартамент намерен включить «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» в перечень проектов, попадающих под ограничения в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Под американскими санкциями могут оказаться все связанные с российскими экспортными газопроводами инвестиции.