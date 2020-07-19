Мария Машкова рассказал о секретной свадьбе своей матери

Москва, 19 июля. Российская актриса Мария Машкова в своем Instagram-аккаунте рассказала, что ее мать, Елена Шевченко, третий раз вышла замуж. Семейное счастье женщина нашла в 55 лет.

Машкова опубликовала в социальной сети видео, на котором видно пара, танцующая под мелодичную музыку. Лиц людей не видно, однако можно предположить, что это Шевченко с ее новым мужем. В подписи к ролику Машкова призналась, что ее мама вышла замуж еще в ноябре прошлого года. Однако известно об этом широкой публике стало только сегодня.

«В ноябре 2019 года моя мама вышла замуж. Мои подружки плакали и просили передать маме: Спасибо за надежду! Я была на свадьбе свидетелем со стороны невесты. Тоже плакала. Дорогие женщины! Если вдруг кто потерял ее… надежду, спешу заверить: она есть!» — прокомментировала Мария Машкова.

Первым мужем Шевченко был актер и режиссер Владимир Машков. В браке у пары родилась дочь Мария, которая пошла по стопам родителей и также стала актрисой. Второй раз замуж Шевченко вышла за директора компании «Кармен-видео» Игоря Лебедева, родила двух сыновей.