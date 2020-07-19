Дочь Урганта показала, как темнокожий жених хватает ее за ягодицы

Москва, 19 июля. Дочь Ивана Урганта Эрика Кикнадзе опубликовала в социальных сетях видео, на котором ее темнокожий бойфренд по имени Муса откровенно хватает девушку за ягодицы. Такое поведение молодого человека и дочери знаменитого российского шоумена вызвало бурное обсуждение в Интернете.

На коротком видеоролике, размещенном в Instagram Stories, пара танцует на улице. Однако в какой-то момент молодой человек подхватывает свою избранницу и сжимает ее интимное место. Однако саму Эрику судя по подписи такое поведение устраивает.

«Если тебя так не трогают, то ты не его девушка», — прокомментировала она.

Стоит отметить, что и ранее пара позволяла себе откровенные и резонансные поступки. Эрика регулярно выкладывает в своем Instagram снимки, которые зачастую вызывают большой ажиотаж со стороны подписчиков. Ранее Эрика поделилась очередной порцией фотографий, на которых она запечатлена со своим бойфрендом. При этом на одном из снимков Эрика позирует без нижнего белья.

Отношения Эрики и Мусы активно обсуждаются в российских социальных сетях. Однако недавно отец девушки Иван Ургант заявил, что «согласовывал и сам выбирал» молодого человека для своей дочери.