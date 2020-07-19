Фадеев извинился перед подписчицей за клип с Валерией

Москва, 19 июля. Музыкальный продюсер Максим Фадеев извинился за клип с певицей Валерией перед подписчицей в Instagram.

Продюсер сообщил в соцсети, что вместе с Эмином завершил съемки клипа композицию «МММ». Однако некоторые пользователи негативно отреагировали на новое творение Фадеева, оставив под публикацией едкие комментарии, на которые активно реагировал продюсер.

«Пока только падения одни — взлетов нет», — выразил мнение @ilnurulamanov.

«Главное, вы летаете высоко! Мы так, с боку постесняемся!» — с иронией ответил Фадеев.

«С Валерией так себе», — сообщила пользователь @an.na.

«Ну... О вкусах то не спорят! Кто-то любит Яблочко, а кто-то свиной хрящик! Простите, что неугодно! Мы старались!» — написал в ответ продюсер.

Большинство подписчиков поддержали Фадеева.

«Опять шедевр, опять цепляет до глубины души, спасибо», — отметила inasbeautyworld.

«Здорово! Жду с нетерпение клип, желаю удачи, творческих успехов», — написала

_nastya_fetisova_.

Клип Валерии и Фадеева на песню «До предела» опубликован на ютубе 19 апреля. Ролик за три месяца посмотрели свыше 7,4 миллиона пользователей.

Ранее продюсер в фильме «Фадеев наносит ответный удар» заявил, что поводом для роспуска его музыкального лейбла MALFA стало «системное воровство», сообщило RT. Как пояснил музыкант, менеджерский состав воровал на всем, чем можно. В частности, из студии пропадали камеры, шнуры, батарейки.

Он также отметил, что больше не желает относиться к своим сотрудникам как к части семьи. Как пояснил Фадеев, ему не удалось реализовать мечту, командную историю. Поэтому на сегодняшний день в его компании остается рутинная работа, выполняемая профессионалами.