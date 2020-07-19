Нюша оголила ягодицы в мокром купальнике

Москва, 19 июля. Певица Нюша поделилась с подписчиками коротким видеороликом, который взбудоражил ее поклонников. Видео исполнительница записала в ванной комнате, где показала, как проходят ее SPA-процедуры.

Пост Нюша разместила в своем аккаунте в Instagram. На видео она, будучи одетой в купальник, наносит на свое тело скраб. Подобным откровенным видео артистка прорекламировала продукт одного из косметических брендов. По словам Нюши, она тестировала продукцию фирмы в течение и осталась довольна.

Вместе с тем, в комментариях под постом подписчики певицы больше внимания обратили не на бренд, а на изящную фигуру Нюши и ее талию.

«Hot», «Ах Нюша-Нюша ты чудо, ты всегда секси бейби», «Number one nyusha», — пишут разгоряченные фанаты.

Однако появились и те, кто оказался недоволен откровенным клипом. Они пояснили, что исполнительнице «пора на пенсию», а также заявили, что самооценка певицы «просто валяется».

Напомним, ранее Нюша призналась, что увела своего супруга из семьи. На момент знакомства с артисткой общественный деятель из Казани Игорь Сивов был женат и воспитывал двоих сыновей, но это не помешало ей закрутить с ним роман. Прежде певица предпочитала не говорить о том, что стала разлучницей.