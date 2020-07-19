В России беспилотные поезда будут тестировать на виртуальном полигоне

Москва, 19 июля. Минтранс РФ и РЖД планируют испытывать беспилотные поезда на виртуальном полигоне, который будет создан к середине декабря текущего года. Об этом со ссылкой на представителей компании и министерства сообщила газета «Известия».

С помощью симулятора с имитацией условий железной дороги, а также потенциальных внештатных ситуаций будут проверять работоспособность программного обеспечения (ПО) автоматизированных поездов.

Техническое задание для тендера на проектирование виртуального полигона утверждено на заседании рабочей группы АНО «Цифровая экономика» в начале июля. Точная стоимость проекта еще не определена. По данным СМИ, разработка виртуального симулятора ведется за счет федерального проекта «Информационная безопасность».

На это мероприятие в федпроекте из федерального бюджета запланировано 75 млн рублей и в 2020–2021 годах и 25 млн рублей в 2021 году из внебюджетных источников, сообщает со ссылкой на директора направления «Информационная безопасность» организации «Цифровая экономика» Николая Зубарева газета.

Ранее RT со ссылкой на РЖД сообщило, что по сравнению с показателем конца мая количество проданных билетов на поезда дальнего следования в июне выросло вдвое.