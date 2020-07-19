Экс-депутат Рады заявил об отказе Украины от Крыма и Донбасса

Киев, 19 июля. Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина уже «отказалась» от претензий на Крым и Донбасс. Заявление прозвучало в эфире канала «НАШ».

Парламентарий обосновал «отказ» Киева от этих территорий «нежеланием платить деньги» людям, которые на них живут.

«Последние шесть лет Украина делает все необходимое, чтобы ни Крым, ни Донбасс не захотели «назад». Это, в том числе, и языковой вопрос, и религиозный вопрос, и сама риторика в адрес граждан, которые проживают на этой территории и, по сути, брошены украинским государством на произвол судьбы», — считает Мураев.

По его словам, это привело к тому, что Киев, сославшись на конвенции и «переложив с больной головы на здоровую», отказался от территорий, чтобы «не платить деньги своим гражданам».

Экс-депутат отметил, что поговорив с людьми в Донбассе, он обнаружил отсутствие у них иллюзий относительно Украины, так как «скрыть, с какой стороны идут обстрелы» невозможно. Мураев высказал мнение, что поэтому жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) растут с ненавистью к власти в Киеве.

«Они воспринимают не Украину, а украинскую власть, которая транслирует определенные смыслы — отказывается от своих граждан, — как вражескую власть», — подчеркнул политик.

Ранее Мураев заявил, что власти Украины боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, так как им придется выплачивать пенсии жителям Донбасса, искать деньги на восстановление территорий, а также решать — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего открывать уголовные дела против последних.