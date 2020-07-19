Выделены шесть форм COVID-19, различающиеся симптомами и тяжестью

Лондон, 19 июля. Ученые из Королевского колледжа Лондона выявили шесть основных форм вызываемого коронавирусом нового типа заболевания COVID-19. Об этом в субботу сообщил телеканал Sky News.

Исследователи обратили внимание на симптомы 1,6 тыс. пациентов в США и Великобритании в первые пять дней болезни. Информация собрана с помощью приложения для смартфонов COVID Symptom Study.

Пользователей разделили по шести группам на основе аспектов развития болезни и их самочувствия. Выяснилось, что хотя основными симптомами инфекции остаются кашель, высокая температура и потеря обоняния, на степень тяжести заболевания в том или ином случае может указывать наличие или отсутствие редких или менее распространенных симптомов.

«Полученные нами результаты имеют большое значение при наблюдении за пациентами, которые наиболее уязвимы для COVID-19, и оказании им медицинской помощи. Если за первые пять дней определить, кто именно относится к этой категории, у вас будет время начать оказывать им дополнительную помощь на ранней стадии и действовать на опережение, следя за уровнем кислорода и сахара в крови и восполняя потерю жидкости. Все это простые меры, которые можно принимать на дому, не доводя дело до госпитализации и спасая людям жизни», — отметил соавтор исследования доктор Клер Стивенс.

При первой и второй выделенных учеными формах COVID-19 наблюдаются характерные для гриппа симптомы без температуры или с ней. Третья форма — желудочно-кишечная. Она характеризуется диареей при повышении температуры и отсутствии кашля. Все три формы характеризуются как условно легкие, при их развитии респираторная поддержка понадобилась лишь от 1,5% до 4,4% пациентов.

В случае с остальными формами заболевания показатель достигал 8,6%, 9,9% и 19,8%. При четвертой форме COVID-19 на ряду основными симптомами отмечено чувство усталости, при пятой — боль в мышцах и спутанность сознания. Для шестой формы болезни характерны потеря аппетита, боли в области живота, диарея, затрудненность дыхания, усталость, спутанность сознания боли в груди и мышцах.

По словам исследователей, пациенты, с более тяжелыми формами COVID-19, были в среднем старше и имели более слабое здоровье, лишний вес и хронические заболевания.

Ранее RT со ссылкой на столичный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что в Москве на протяжении суток скончались 14 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.