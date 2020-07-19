Гребенщиков перевел на русский язык «Бхагавад-гиту»

Москва, 19 июля. Музыкант Борис Гребенщиков перевел на русский язык перевел фрагмент древнеиндийского эпоса «Махабхарата», который содержит десятки тысяч стихов — «Бхагавад-гиту». Об этом исполнитель рассказал в интервью СМИ.

Переведенная часть содержит 700 стихов. Фрагмент представляет беседу принца Арджуна с возничим. Первый собирается на битву с родственным царским кланом, но видит среди врагов своих родных и близких и впадает в отчаяние. Бог Кришна в обличии возничего открывает Арджуне свою сущность и открывает путь к вечной истине. «Бхагавад-гиту» впервые перевели в 1785 году на английский язык и в 1788 году на русский.

По словам Гребенщикова, работа над новым переводом у него заняла 12 лет.

«Поначалу я сделал просто перевод, потом около десяти лет проверял правильность текста, сравнивая каждый стих с санскритским оригиналом, а потом — установив значение каждого стиха — сравнивал свой перевод со всеми классическими переводами «Гиты». Мне важно было простыми словами передать смысл текста», — цитирует музыканта Kp.ru.

Гребенщиков отметил, что впервые прочитал «Бхагавад-гиту» в ранней юности. Он подчеркнул, что перевод текста в стихах сделал бы его «витиеватым». Тем не менее в новом переводе «есть внутренний ритм», что «максимально приближено к стихам оригинала», считает музыкант.

Ранее полиция не дала провести концерт Гребенщикова в индийском штате Гоа. Выступление отменили по требованию местной религиозной общины. Несмотря на то, что у музыканта были все необходимые документы для проведения мероприятия, местные силовики остановили выступление Гребенщикова.