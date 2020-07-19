Соловьев прокомментировал извинения Зеленского перед Кадыровым

Москва, 19 июля. Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал слова президента Украины Владимира Зеленского. Ранее политик в интервью с Дмитрием Гордоном пояснил, почему ему пришлось извиняться перед главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

Конфликт Зеленского и Кадырова возник в то время, когда комик работал в шоу «Чисто News». По словам Зеленского, в одном из выпусков присутствовал фрагмент, который мог оскорблять мусульманский мир. Поэтому ему пришлось принести свои извинения Кадырову от имени всей съемочной команды.

Соловьев в своем Telegram-канале обратил внимание на то, как нервно ведет себя Зеленский во время интервью, а также на его фразу «я объясню тебе, Димочка, как это произошло», с которой он начал рассказ.

«И это «президент» страны: «Я объясню тебе, Димочка». Тьфу… Глазки бегают, и извинялся он, оказывается, не перед Кадыровым, а перед мусульманским миром», — прокомментировал Владимир Соловьев.

Напомним, ранее Кадыров потребовал извинений от Зеленского. Кроме того, глава Чечни призвал Главу Украины выполнить свои предвыборные обещания и наладить диалог с Россией. Он подчеркнул, что карательная операция Киева в Донбассе отражает волю Вашингтона, а не украинского народа.