Зеленский рассказал, как он извинялся перед Кадыровым

Киев, 19 июля. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту Дмитрию Гордону объяснил, за что и как ему пришлось извиняться перед главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

Как пояснил Зеленский, конфликт возник после того, как в телепередаче «Чисто News», в создании которой он принимал участие, был показан ролик с Кадыровым. Однако, по мнению руководителя страны, ситуация якобы заключалась в оскорблении не главы Чеченской Республики, а всего мусульманского мира.

«Я объясню тебе, Димочка, как это произошло. Какой-то был видеоролик в нашей программе. Я даже не знал о нем, потому что я не вел тогда эту программу. Ею занималась другая редакторская группа. Там дело было вообще не в Кадырове. Там была какая-то нарезка, вообще не с этим связанная. И в эту нарезку попал ролик, где плакал Кадыров», — пояснил Зеленский.

Он также отметил, что после этого ему позвонили и спросили, что он думает по этому поводу. Он отметил, что пересмотрит эту «историю», и если команда телепередачи обидела кого-то из представителей мусульманского мира, то это «нехорошо». Поэтому, по словам Зеленского, ему пришлось попросить прощения.