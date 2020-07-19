Корабль противоминной обороны «Иван Антонов» вернулся с боевого дежурства

Симферополь, 19 июля. С боевой службы в Средиземном море, проходившей у берегов Сирии, вернулся корабль противоминной обороны «Иван Антонов». В походе военные провели полгода. За это время они организовали десятки учений по отражению атак с воздуха и моря. Подробнее смотрите в репортаже Федерального агентства новостей.

Встреча корабля проходила без участия родственников членов экипажа и чиновников. По традиции военных встречали жареным поросенком и хлебом с солью. Как пояснил командир корабля Сергей Пенютин, за время похода отлично себя показала новая противоминная техника.

«Корабль находился на боевой службе в Средиземном море более шести месяцев. За это время он прошел более 5,5 тысячи миль. Экипаж отработал элементы противовоздушной обороны, противоподводной диверсионной обороны, а также противоминного обеспечения кораблей. Усовершенствовал свои практические навыки, а также навыки в применении новейших образцов противоминного вооружения. Техника на боевой службе нас не подводила, так как экипаж отлично выполнял свои обязанности», — пояснил командир корабля противоминной обороны, капитан третьего ранга Сергей Пенютин.

В церемонии встречи корабля участвовало командование крымской базы. В рамках мероприятия состоялся митинг и вручение наград.