Талибы ответили на обвинения американских журналистов в «сговоре» с Москвой

Москва, 19 июля. Представитель запрещенной в РФ организации «Талибан»1 Сухейль Шахин назвал необоснованными обвинения газеты New York Times в «сговоре» с Россией.
Американское издание утверждало, якобы некое подразделение российской разведки предлагало талибам нападать на силы коалиции США в Афганистане за денежное вознаграждение.
«Мы не сражаемся за чьи-то деньги. У наших людей собственная идеология, за которую они воюют и жертвуют собой», — сказал Шахин.
Он добавил, что подобные публикации американских СМИ говорят о желании Вашингтона сорвать договоренности между талибами и США. Шахин полагает, что материал NYT нужно рассматривать в контексте внутренней политики Соединенных Штатов, передает RT.
Ранее эксперты рассказали о том, как США создали «Талибан» и учинили террор в Афганистане.
Также сенатор Алексей Пушков поддержал Трампа, обвинившего американские СМИ в лживости.
1 Организация запрещена на территории РФ.