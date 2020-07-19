Талибы ответили на обвинения американских журналистов в «сговоре» с Москвой

Москва, 19 июля. Представитель запрещенной в РФ организации «Талибан»1 Сухейль Шахин назвал необоснованными обвинения газеты New York Times в «сговоре» с Россией.

Американское издание утверждало, якобы некое подразделение российской разведки предлагало талибам нападать на силы коалиции США в Афганистане за денежное вознаграждение.

«Мы не сражаемся за чьи-то деньги. У наших людей собственная идеология, за которую они воюют и жертвуют собой», — сказал Шахин.

Он добавил, что подобные публикации американских СМИ говорят о желании Вашингтона сорвать договоренности между талибами и США. Шахин полагает, что материал NYT нужно рассматривать в контексте внутренней политики Соединенных Штатов, передает RT.

Ранее эксперты рассказали о том, как США создали «Талибан» и учинили террор в Афганистане.

Также сенатор Алексей Пушков поддержал Трампа, обвинившего американские СМИ в лживости.

1 Организация запрещена на территории РФ.