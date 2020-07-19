Кадыров потребовал извинений от Зеленского

Москва, 19 июля. Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление он сделал на своем telegram-канале.

По словам Кадырова, раньше он знал Зеленского как человека, способного признать свою вину.

«Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь <…> пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя? Теперь же Вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии», — отметил чеченский лидер.

Кадыров призвал Зеленского определиться со своей позицией, и подтвердить свои извинения.

Кроме того, глава Чечни призвал Зеленского выполнить свои предвыборные обещания и наладить диалог с Россией. Он подчеркнул, что карательная операция Киева в Донбассе отражает волю Вашингтона, а не украинского народа.

В 2014 году студия «95 квартал» показала ролик, изображающий плачущего Кадырова. Кроме того, видео содержало фрагменты, которые могли оскорбить чувства верующих. Тогда Зеленский принес извинения всем, кого мог задеть неудачный материал. Он также приложил усилия для заглаживания конфликта с Кадыровым.

Однако уже в статусе президента Украины Зеленский уклоняется от прямых ответов на вопросы об извинениях перед Кадыровым. В частности, в интервью для Дмитрия Гордона глава Украины попытался уйти от прямого ответа.

Ранее Кадыров заставил подчиненных отжиматься на асфальте. Чеченский лидер подчеркнул, что государственные деятели должны быть в хорошей физической форме. Он также опубликовал видео упражнений в исполнении чиновников.