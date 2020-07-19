Скончалась актриса «Убойной силы» и «Тайн следствия»

Кострома, 19 июля. Актриса Марина Макарова, сыгравшая несколько ролей в популярных телесериалах «Убойная сила» и «Опера-2. Хроники убойного отдела» скончалась на 46-м году жизни. Об этом сообщили коллеги Макаровой в социальных сетях.

«Ушла из жизни актриса Марина Макарова. Нет слов. Светлый, отзывчивый, талантливый человек. Любим и всегда будем помнить», — написала администрация костромского Драматического театра в социальной сети «ВКонтакте».

О причинах смерти актрисы коллеги не сообщают. Тем не менее, почитатели творчества Макаровой отмечают, что актриса долгое время тяжело болела и боролась с раком желудка.

Марина Макарова родилась в Костроме, однако окончила СПбГАТИ. Она сотрудничала с театром «Приют комедиантов». Играла в антрепризах. Затем вернулась в Кострому и стала актрисой Камерного театра Бориса Голодницкого. Актриса неоднократно принимала участие в съемках популярных российских телесериалов. Она сыграла эпизодические роли в «Тайнах следствия», сериале «Литейный, 4» и «Секретной службе Его Величества».

Напомним, ранее на фоне сообщений о тяжелой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк журналисты вспомнили о «проклятии» сериала «Моя прекрасная няня». Семь актеров, снявшихся в картине уже скончались.