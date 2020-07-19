Эксперты ПФР объяснили ситуацию с перерасчетом пенсий с «советским стажем»

Москва, 19 июля. Переоценка пенсионных выплат граждан, имеющих рабочий стаж за советское время, массово прошла еще в 2009 году. Данный процесс назывался валоризацией. Таким образом, у пенсионеров нет необходимости обращаться за перерасчетом выплат. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России по Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Как поясняют специалисты, формула перерасчета тогда была для всех едина. За основу брался расчетный пенсионный капитал. Это общая сумма страховых взносов и пенсионные права в денежном выражении. Данный капитал увеличивался на 10 процентов. Кроме того, 1 процент назначался за каждый год советского стажа, который был получен гражданином до 1991 года.

«С 2010 года пенсии назначаются уже с учетом валоризации. То есть весь советский стаж граждан учтен, необходимости обращаться в ПФР за перерасчетом пенсии нет», — поясняют в Пенсионном фонде России.

Напомним, с 1 октября россиян ожидает очередное повышение пенсионных выплат. Так, на 3% будут увеличены пенсионные начисления россиян, которые были уволены со службы в органах по контролю за оборотом наркотиков и психотропных веществ. Аналогичная прибавка касается и членов их семей.