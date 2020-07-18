В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

Москва, 18 июля. В Москве на протяжении суток скончались 14 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает столичный штаб по борьбе с COVID-19.

«В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — гласит публикация.

В штабе уточнили, что число летальных исходов в столице за весь период пандемии достигло отметки 4299. Более 170 тысяч пациентов вылечились от COVID-19.

В мире коронавирусом заразились уже более 14 миллионов человек. Около 600 тысяч скончались. В оперативном штабе призвали москвичей не заниматься самолечением. При любых симптомах ОРВИ следует безотлагательно вызвать врача на дом.

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