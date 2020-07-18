Погребинский заявил о скором выходе Украины из Минских соглашений

Киев, 18 июля. Президент Украины Владимир Зеленский собирается подписать закон о местных выборах, что де-факто будет означать выход Киева из Минских соглашений. К такому выводу пришел киевский политолог Михаил Погребинский.

Специалист заявил, что новый законопроект запрещает проведение выборов в ЛДНР. Документ, который собирается утвердить Зеленский, напрямую нарушает подписанные Киевом Минские договоренности. Такая законодательная инициатива поставит крест на попытках завершить гражданскую войну на Донбассе мирным путем.

«Я считаю, что это будет документальное подтверждение выхода из Минских соглашений», — заявил специалист.

Он добавил, что решение противоречит некоторым пунктам Минских соглашений и их очередности. В конечном счете, подобный шаг Киева приведет к тому, что у Украины и России просто не получится договориться.

Последствия столь резкого решения будут достаточно серьезны и могут сказаться на жизнях сотен тысяч людей, полагает эксперт.

Погребинский заметил, что закон будет подписан в самое ближайшее время. В данной ситуации остается только ждать, каким образом отреагируют на происходящее Франция и Германия.

Тем временем, США продолжают подначивать украинцев, поставляя боевикам ВСУ военную технику. Как сообщалось ранее, Америка намерена передать Украине 16 боевых катеров и другую военную технику. Часть достанется Незалежной бесплатно, в то время как за оставшиеся поставки Киеву придется заплатить.