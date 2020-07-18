В ПФР рассказали, как дистанционно поменять способ доставки пенсии

Москва, 18 июля. Специалисты Пенсионного фонда России (ПФР) рассказали, как можно поменять способ доставки ежемесячной пенсии не выходя из дома. Сделать это можно благодаря электронным сервисам фонда.

На данный момент в основном доставка пенсий производится через отделение «Почты России» или банковские организации. Однако перейти с одного способа на другой совсем не трудно. Для этого гражданину даже не нужно лично обращаться в отделение ПФР.

«Достаточно подать заявление «О доставке пенсии» в разделе «Пенсии» личного кабинета гражданина на официальном сайте ПФР или на портале «Госуслуги». Для этого необходима регистрация на портале и подтверждение своей учетной записи. Подтверждение учетной записи гражданина осуществляют клиентские службы ПФР и МФЦ», — напомнили в пресс-службе Пенсионного фонда.

Там также обратили внимание на то, что всего на сайте ПФР на сегодняшний день представлено 58 различных электронных сервисов. С помощью них, например, можно узнать, сколько пенсионных коэффициентов и стажа уже начислено, или же где находятся накопления.

Напомним, пенсионеры в России обладают правом на целый ряд льгот федерального и регионального уровней, однако не все о них знают. Так, например, пенсионер может не платить налог на дом, квартиру или участок. Он также может быть освобожден от уплаты налога на землю и транспорт.