Диетолог назвала продукты, которые необходимо исключить из рациона

Москва, 18 июля. Диетолог Елена Кален рассказала о продуктах, употребление которых негативно сказывается на здоровье людей. Среди них названы как очевидно вредные, так и, казалось бы, полезные и неоднозначные продукты.

По словам Кален, негативно на здоровье печени и почек может сказаться регулярное поедание колбасных изделий. Также такие продукты вредны для эластичности кожи.

Вред заключается в огромном количестве соли, красителей и жира. Частое употребление этих продуктов грозит серьезными проблемами.

Кроме того, опасными для здоровья диетолог считает выпечку из сдобного теста. Различные пироги, булочки, белый хлеб могут резко повышать уровень глюкозы в крови за счет высокого гликемического индекса. Дрожжи в составе этих продуктов негативно сказываются на работе кишечника и приводят к вздутию живота.

Необходимо как можно реже есть фастфуд. В нем много трансжиров и соли, которые негативно сказываются на здоровье сосудов, провоцируют отеки и нарушения водного баланса.

Исключить из рациона диетолог советует газированные напитки и молоко. В состав первых входит фосфорная кислота, вымывающая из организма магний и кальций, что приводит к остеопорозу и проблемами с суставами. Молоко в свою очередь вредно для взрослых, поскольку сформировавшийся организм плохо усваивает лактозу. Это приводит к вздутиям живота и повышенному газообразованию.

Ранее доктор Александр Мясников, известный телеведущий и медийный медик, опроверг распространенные мифы о вреде кофе. Оказывается, напиток очень полезен некоторым категориям людей.