Фанаты обсуждают возможное расставание Бузовой и Манукяна

Москва, 18 июля. Звездная пара телеведущей Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна может вскоре расстаться. К такому мнению пришли фанаты артистов после того, как возлюбленные перестали проявлять в социальных сетях взаимную активность.

Подписчики Манукяна и Бузовой заметили, что на странице мужчины в Instagram не публикуются совместные фотографии с девушкой уже с 14 июня. Звезда «Дома-2» перестала делиться совместными снимками с бойфрендом с 8 июля. Кроме того, Бузова и Манукян перестали комментировать посты друг друга и ставить отметки «Мне нравится».

Также поводом для слухов стали намеки, которые публикуют звезды в Stories. Так, например, ранее Манукян разместил фотографию и написал, что несмотря на грустные глаза желает всем улыбок. Бузова же поинтересовалась, когда же «закончится этот день». Кроме того, СМИ со ссылкой на источник в близком окружении артистов сообщают, что Дава, невзирая на большую аудиторию, остается в «тени» Бузовой и упоминается в СМИ не более, чем как ее молодой человек. Это раздражает мужчину.

Напомним, до этого экс-участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев прокомментировал слухи о том, что у телеведущей Ольги Бузовой есть проблемы с алкоголем. Дело в том, что ранее звезда оказалась в центре скандала из-за пьяной выходки на съемках шоу.