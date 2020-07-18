Климатолог пообещала россиянам холодную зиму после жаркого лета

Москва, 18 июля. После жаркого лета россиян ожидает холодная зима. Такой прогноз сделала климатолог и метеоролог Екатерина Пестрякова.

По ее словам, вероятность такого прогноза наиболее высока в Челябинской области.

«Как правило, жаркое лето свидетельствует о том, что усиливается континентальность. Потом за ним следует холодная зима», — отметила специалист.

Пестрякова добавила, что для Южного Урала в целом характерны значительные температурные колебания на протяжении суток, сезона и года. Этому способствует близость Казахстана и центра Азии.

В Свердловской области вероятность холодной зимы ниже, чем в Челябинской, но также весьма высока.

Ранее синоптики предупредили об опасно жаркой погоде в Челябинске. Ожидается, что 19 июля воздух может прогреться до 38 градусов выше нуля. Жара продержится на всем протяжении выходных. Средняя температура в этот уикенд на семь и более градусов превысит средний показатель, утверждают в Гидрометцентре РФ.

Традиционно многие жители спасаются от жары купанием в различных водоемах. Специалисты советуют соблюдать меры предосторожности и купаться только в разрешенных местах.

Эксперты также поделились прогнозом погоды на август. Ожидается, что уже в августе жители центральных регионов столкнутся с первыми заморозками.