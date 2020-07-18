Бракоразводный процесс Пелагеи и Телегина грозит обернуться скандалом

Москва, 18 июля. Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин планировали разойтись мирно и с уважением, но бракоразводный процесс начинает набирать обороты и отношения между бывшими возлюбленными накаляются. И речь уже не о том, кто будет воспитывать совместную дочь Таисию, а он том, кто заполучит себе все купленные в браке апартаменты.

«О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси», — писала ранее Пелагея.

Пелагея и Телегин, как оказалось впоследствии, решили развестись из-за того, что хоккеист обзавелся новой возлюбленной. Сейчас пара живет в гражданском браке. По началу спортсмен громко заявлял, что не бросит дочь, но теперь, похоже, всего его внимание переключилось на раздел имущества. Как говорят близкие певицы, отец давно не видится с дочерью, а защита хоккеиста утверждает, что его просто к ней не пускают.

Скорее всего суд назначит Телегину алименты в размере одной четвертой от его месячного заработка, что равняется 800 тысячам рублей. Эта сумма будет копиться на отдельном счете, который по достижению Таисией совершеннолетия поступит в ее распоряжение.

Но в совместно нажитом у бывших возлюбленных числятся еще несколько квартир, дом и кредит. До свадьбы Пелагея жила в квартире на Таганке. Позже, уже после заключения брака, мама певицы подарила дочке недвижимость на Нежинской улице, стоимость квартиры оценивается в 80 миллионов рублей. Сама же мама переехала в старый дом дочери на Таганке, сообщает издание Teleprogramma.pro.

Позднее Иван и Пелагея приобрели загородный дом в ипотеку, оформленную на Телегина. Сейчас артистка пытается отсудить у бывшего мужа часть дома, купленного в том числе и для дочери. Хоккеист же, будто в отместку, стал предъявлять права на часть квартиры Пелагеи. Чем завершится непростой раздел имущества пока не ясно, но возможно скоро из зала суда придут новые подробности процесса.