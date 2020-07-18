Британские онкологи назвали первые симптомы рака кишечника

Лондон, 18 июля. Специалисты Национальной системы здравоохранения Великобритании назвали пять самых распространенных симптомов развития опаснейшего вида онкологии – рака кишечника. В первую очередь надо обратить внимание на кровь в стуле и боли без видимых на то причин.

Британские медики отмечают, что развитие злокачественных новообразований в кишечнике всегда связано с проблемами в его работе. Человек должен насторожиться, если испытывает боль в животе без видимой причины. Также важно следить за запорами и диареей, если они длятся более трех недель. Об этом сообщает издание «МедикФорум».

Незамедлительно обращаться к врачу специалисты советуют, если в каловых массах обнаружена кровь – ярко-красная или потемневшая. Также должно насторожить чувство недомогания сразу после посещения туалета. Однако медики отмечают, что все перечисленные симптомы могут указывать не только на колоректальный рак, но и на другие проблемы со здоровьем.

К примеру, подобные недуги могут возникать при синдроме раздраженного кишечника и других функциональных расстройствах. Тем не менее, если названные симптомы не удается связать с образом жизни, питания и стрессами, то стоит обязательно посетить врача для более точного диагноза.

Рак кишечника, диагностированный на стадии начального развития, успешно излечивается, утверждают специалисты. Однако упускать из виду симптомы не стоит, потому что этот вид онкологии развивается долго и иногда без видимых проявлений. При выявлении всех симптомов из списка онкологи настоятельно не рекомендуют заниматься самодиагностикой и самолечением.