Доктор Мясников назвал необходимое количество кофе в день для защиты от рака

Москва, 18 июля. Телеведущий и известный медийный доктор Александр Мясников развеял один из мифов о вреде кофе. Медик убежден, что этот напиток крайне полезен для профилактики рака, а также для больных инфекционным гепатитом.

Оказывается, что разрешенная норма одна или две кружки кофе в день подходит далеко не всем, некоторые люди могут без страха за здоровье пить по три-четыре порции напитка в сутки. Такое заявление сделал доктор Александр Мясников в эфире передачи на канале «Россия-1».

По словам медика, кофе можно не любить, но его пользу отрицать нельзя. Мясников считает, что вывод, будто напиток влияет на гипертонию, цвет лица и аритмию – мифы. Так, 3–4 кружки в день не только не вредны, но и весьма полезны для людей, страдающих от инфекционных видов гепатита С и В.

Кофе доказанно снижает шанс развития рака простаты, груди и печени. При этом сердце не испытывает на себе последствия от употребления этого всеми любимого бодрящего напитка, уверен Мясников. Наоборот, те, кто регулярно пьет кофе, защищает себя от болезней сердечно-сосудистой системы.

Люди, которые каждый день употребляют напиток, реже страдают от инфарктов, даже имея в анамнезе ишемическую болезнь сердца. Помимо этого, кофе уменьшает проявление мерцательной аритмии.

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