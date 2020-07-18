Медики назвали растительные продукты, способные продлить жизнь

Москва, 18 июля. Растительные высокобелковые продукты не только помогают сбросить лишние килограммы, но и в целом продлевают жизнь. Оказывается, если заменить около трех процентов животных белков в рационе на растительные, можно снизить риск ранней смерти на десять процентов.

Такая полезная замена может оказать профилактический эффект, снизив шанс развития болезней сердца и сосудов, а также опасного вида рака – колоректального. Одним из полезнейших высокобелковых продуктов считается нут. В половине стакана нута содержится около семи граммов белка, также он богат фолатом, железом, фосфором, клетчаткой и другими полезными минералами. Медики рекомендуют обратить внимание и на тофу. Восемьдесят пять граммов этого сыра содержат восемь граммов белка. Помимо этого, в тофу есть железо и калий, необходимые для правильной работы всех органов.

Полноценный белок с девятью наиполезнейшими аминокислотами содержится в киноа. Один стакан приготовленной крупы даст телу восемь граммов белка. Медики советуют добавить в рацион арахис – полстакана ореха содержит более двадцати граммов белка.

При этом норма потребления этого необходимого вещества у всех разная. В среднем, это от 65 до 117 граммов у представителей сильного пола, и от 58 до 87 граммов в день у женщин.

Ранее немецкие диетологи рассказали, как закрепить эффект от похудения на долгие годы. Оказывается, для этого нужно придерживаться небольшого свода правил, среди которых: исключить фастфуд, ориентироваться на порции, а не на чувство голода, есть полезные жиры и другое.