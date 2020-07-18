Кто из россиян получит дополнительные 3 тысячи до 31 августа

Москва, 18 июля. До 31 августа ряд граждан России получит дополнительные выплаты в размере 3 тысяч рублей. Адресную помощь, назначенную в связи с пандемией коронавирусной инфекции, получат жители страны, оставшиеся без работы.

Таким образом семьи, в которых мама или отец лишились трудоустройства в период самоизоляции и вынужденных ограничений, смогут получить по три тысячи рублей на одного ребенка. Кроме того, для временно безработных увеличены пособия. Также расширено количество семей, которые могут получать соответствующую помощь. Так, например, в начале апреля финансовую поддержку получали 720 тысяч человек, а в настоящее время более 2,5 млн. Об этом сообщает издание ProГород.

Кроме того, в начале июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россиянам назначается новая выплата от государства. Новую субсидию могут оформить предприятия малого и среднего бизнеса, деятельность которых связана с контактом с людьми.

Например, заявление на выплату могут подать гостиницы, предприятия общепита, салоны красоты, химчистки или владельцы спортивного бизнеса. Соответствующие деньги предприниматели могут потратить на дезинфекцию помещений, покупку средств индивидуальной защиты и так далее.