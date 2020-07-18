Семенович ответила на обвинения фанатов

Москва, 18 июля. Певица Анна Семенович прокомментировала в Instagram шквал негатива, обрушившийся на нее в социальных сетях. По словам артистки, критика со стороны разнообразных «хейтеров» просто «не доходит» до нее.

Ранее Семенович выложила в интернет шутливое видео, посвященное ее возвращению на сцену. На записи певица обратилась к микрофону с фразами: «Дорогой мой, любимый. Как я по тебе скучала». По словам знаменитости, также она скучала и по зрителям.

Данный видеоролик вызвал неоднозначную реакцию среди комментаторов. Некоторые восторгались звездой, в то время как часть подписчиков оставила множество неприятных и оскорбительных комментариев.

В следующей публикации певица прокомментировала «бурю в комментариях», вызванную предыдущим постом. Она констатировала, что кто-то советовал ей похудеть, кому-то не понравились образ, смех, или большая грудь.

«Но вот что я вам скажу: я не просила вашего совета!» — заявила знаменитость.

Она также заметила, что сосредоточенные на написании мерзких комментариев люди так и останутся «хейтерами», в то время как она по-прежнему будет востребованной, желанной и красивой женщиной. Ее будут приглашать на праздники, так как зрители получают огромное удовольствие от ее выступлений. Также Семенович поблагодарила тех подписчиков, которые ее защищали, и заявила, что никого не осуждает, а лишь дарит радость и добро окружающим.

Отметим, что внешность звезды до сих пор многие оценивают достаточно высоко. Певица даже вошла в топ-10 самых сексуальных российских звезд, снимавшихся для Playboy.