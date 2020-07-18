Немецкие диетологи дали несколько советов желающим удержать вес после похудения

Берлин, 18 июля. Немецкие диетологи разработали свод правил для тех, кто хочет сохранить вес после похудения и не вернуться к прежним показателям. Соблюдение этих норм позволит сохранить стройность на долгие годы, обещают эксперты.

Самое главное — не чувство сытости, а размер порции. Важно четко придерживаться назначенного объема пищи, тогда это правило даст положительный эффект. Надо следить за потребляемыми в день калориями, их не должно быть слишком мало. Рацион на 800 калорий в день не принесет должных плодов, а лишь замедлит обмен веществ, что негативно скажется на процессе переработки жира в энергию.

Медики призывают не употреблять в пищу готовые блюда. Через обработанные продукты в организм проникают химические вещества, нарушающие метаболизм, что способствует ожирению. Нужно исключить из рациона печенье, чипсы и колбасы. Лучше заменить эти продукты овощами, их диетологи советуют есть как можно больше. Оказывается, гормон насыщения вырабатывается, когда растягивается желудок. Для этого идеально подходят овощи, богатые клетчаткой, но содержащие мало калорий.

Для ускорения метаболизма важно употреблять жир. Однако это должен быть здоровый жир, содержащийся в орехах, маслах и рыбе. Стоит отказаться от подслащенных лимонадов, пакетированных соков и алкоголя — они богаты углеводами, которые в организме быстро преобразуются в жировые отложения.

Для сохранения стройности важен здоровый сон и отдых, а также отсутствие стресса. Диетологи советуют есть расслаблено, без гаджетов и спать минимум по семь часов в день, тогда возращение некогда сброшенных килограммов не грозит.