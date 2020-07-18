Украинские депутаты отказались ослабить дискриминацию русскоязычных граждан

Верховная рада отказалась менять языковой закон, установивший тотальную украинизацию во всех сферах общественной жизни.

Закон, по сути, ограничил применение русского языка бытовым общением и отправлением религиозного культа. Среднее и высшее образование, реклама, телевидение, радиовещание, кино, обслуживание в общепитах, медицинское обслуживание — все на мове. Не беда, если пациент не понимает по-украински.

В статусе кандидата в президенты Владимир Зеленский обещал избирателям серьезно подумать над либерализацией языковой политики. Но после выборов как-то забылось…

За соблюдением закона все так же зорко следит «мовный» омбудсман. За малейшую провинность – крупный штраф.

Например, на матче флагманов украинского футбола, «Шахтера» и «Динамо», болельщики киевского клуба отметились расистскими проявлениями. Всю игру они дразнили темнокожего футболиста «горняков». Диктор по стадиону попросил их прекратить непозволительное поведение. Но сделал это на русском языке, за что донецкий клуб наказали рублем.

Кафе и рестораны, обслуживающие посетителей на русском языке, подвергаются атакам и шантажу со стороны националистов. Так что некоторые заведения публично заявили о прекращении обслуживания на русском. На такой шаг пошел даже «Макдональдс».

Накануне местных выборов Зе-команда снова вспомнила о своих избирателях. Под это дело депутат Макс Бужанский предложил хотя бы в малой степени сгладить дискриминацию русскоязычных граждан.

Сейчас закон предусматривает переход на «мову» всех школ без исключения. Однако носителям языков стран ЕС полагается отсрочка до 2023 года, в то время как русскоязычные дети не смогут получить образование на родном языке уже с 1 сентября. Русскоязычные школы должны либо закрыться, либо перейти на «мову».

Мотивация законопроекта Бужанского проста: негоже так откровенно дискриминировать граждан по языковому признаку на уровне закона. Политик предложил установить единую дату для представителей всех национальных меньшинств — 1 сентября 2023 года.

Но робкий голос разума растворился в истерических криках националистов и трусости власти. По всей стране прошли митинги радикалов, пугавших людей «уничтожением мовы». Нельзя сказать, что собрания были многочисленными. Например, акция в Одессе собрала около сотни сторонников. Их основу составили члены радикального формирования «Нацкорпус». В последнее время эта организация специализируется на избиении до полусмерти членов оппозиционных политических сил.

Журналистка издания «Страна» даже поинтересовалась у Зеленского, что он думает об этой ситуации. Президент сказал, что судьба избитых людей ему неинтересна, а сам он «лоялен к СМИ». При чем «лояльность» Зеленского к избиению людей радикалами осталось загадкой.

В Киеве на языковых «мини-Майданах» было поживее, чем в Одессе. На большой сцене зажигали экс-президент Петр Порошенко и его однопартиец Софья Федына, публично угрожавшая президенту смертью. Кстати, на «мовной» акции Зеленскому тоже угрожали физической расправой. Плакат с изображением президента «украсила» настоящая гильза в области лба. Это обстоятельство не помешало присоединиться к акции некоторым «слугам народа».

«Все, кто под любым предлогом и по любому поводу присутствуют на митингах с участием Порошенко, должны знать — этим вы прямо поддерживаете вора, мародера и государственного и военного преступника. Вы легализуете его преступления и даете ему новую информационную жизнь. Особенно это касается депутатов «Слуги народа» и правительства, чьи функционеры становятся в один кадр с самым циничным и матерым преступником страны», — отметил адвокат Андрей Портнов.

Как бы ни было, активность «патриотов» принесла свои плоды. Партия Зеленского, как обычно, дала заднюю. Законопроект попросту сняли с повестки дня.

Одесский журналист Юрий Ткачев советует не горевать по этому поводу. Грустная судьба поправок Бужанского даст позитивный эффект: многие избиратели окончательно осознают, что с Зе-командой им больше не по пути.

«В случае принятия законопроекта зеленая плесень (президентская партия «Слуга народа». — Прим. ФАН) могла бы надувать щеки и говорить: ну вот, ну мы же приняли это, отложили вступление в силу принятого при Порошенко закона, мы хорошие. А они не хорошие. Они — это и есть Порошенко. Такие же порохобратья и порохосестры, но только зеленого цвета», — пишет Ткачев в своем telegram-канале.

Итак, свой «экзамен по русскому» Зеленский провалил, и снова плюнул в душу своим избирателям. Порошенко и дружественные ему шайки националистов празднуют заслуженный успех: не дали «мову» в обиду.

В общем, Петру Алексеевичу есть чем порадовать своих сторонников. У сторонников Зеленского поводов для радости гораздо меньше.