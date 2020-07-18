Киев, 18 июля. Украина не сможет вернуть себе Крым, считает экс-форвард футбольного клуба «Таврия» Владимир Гоменюк. Свое мнение он обосновал, посетив полуостров два года назад.

Спортсмен подчеркнул, что у Киева нет шансов отвоевать полуостров, ведь военные силы РФ там весьма мощные.

«Все меняется. Дальше будут еще какие-то изменения. Мы не можем ничего отвоевать. Я ездил в Крым буквально два года назад — там отвоевать ничего не удастся. Они так окопались, везде войска очень серьезные», — прокомментировал бывший нападающий.

По мнению Гоменюка, в российском регионе довольно спокойная ситуация, стало меньше преступности. Он обратил внимание, что информация, которую распространяют в украинском обществе про Крым, иногда противоречит фактам. В ходе посещения российского региона проблем у него не возникло.

«Нет угонов автомобилей или иного криминала. Мне рассказывали, что за год в Крыму украли только две машины. Или другой момент: иду побережьем Ялты, а мне навстречу — мужчина в синей футболке с большим желтым трезубом. Никаких проблем не было», — прокомментировал спортсмен.

Добавим, что общественность Германии также считает, что у Киева нет никакой возможности вернуть полуостров. Такой вывод жители ФРГ сделали после просмотра видео с российской военной техникой, дислоцированной в Крыму, пишет «Царьград».