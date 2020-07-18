Агутин признался в измене Варум перед годовщиной свадьбы

Москва, 18 июля. Известный исполнитель Леонид Агутин признался в измене за несколько дней до годовщины свадьбы с Анжеликой Варум.

Варум и Агустин уже 20 лет живут в браке, 18 июля их семье исполнилось 20 лет. Недавно певец решил откровенно рассказать о непростом периоде в их жизни. По словам Агутина, девять лет назад он отправился на завершение фестиваля «Новая волна», Варум отказалась идти и осталась в гостинице.

На следующий день Анжелика Варум увидела в Сети фотографии, на которых ее супруг запечатлен с незнакомой брюнеткой. Жена Агутина собрала вещи и уехала к маме, она не отвечала на звонки мужа. Длительное время пара не общалась. Исполнитель рассказал, что брак спасла Варум. Однажды она пришла к мужу после очередного выступления. Тогда пара открыто поговорила.