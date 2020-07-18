Медики назвали главные симптомы дефицита витаминов в организме

Москва, 18 июля. Состояние волос, ногтей, глаз и кожи может сигнализировать о нехватке тех или иных витаминов. Медики рассказали, как дефицит минеральных веществ сказывается на внешности.

По словам специалистов, опухшие веки и покрасневшие слизистые глаз свидетельствуют о нехватке в организме жирных кислот омега-3, которую можно восполнить употреблением льняного и оливкового масел, водорослей, жирных сортов рыбы и грецких орехов.

Тонкие и тусклые волосы говорят о нехватке витаминов группы В. Восполнение недостатка данного витамина восстанавливает волосы, а также снижает риск появления седины. Медики советуют есть больше продуктов из цельного зерна, зеленых листовых овощей, мяса птицы и молочных продуктов.

Выпадение волос также может быть связано с нехваткой железа и цинка. Также цинк необходим для кожи, из-за его недостатка она становится грубой и сухой. Дряблость кожных покровов и ломкие ногти встречаются при дефиците серы. Восполнить ее можно, добавив в рацион рыбу, яичные желтки, лук, чеснок и мясо.

Медики убеждены, что состояние ногтей тесно связано с процессами пищеварения, ведь если в работе ЖКТ наблюдаются неполадки, то это сказывается на степени усвояемости организмом тех или иных витаминов. Поэтому первый признак проблем с пищеварением — ломкие и плохо растущие ногти. К тому же нехватка витаминов группы В и цинка приводит к образованию на ногтях пятен и белых линий.