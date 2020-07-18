Ученые предупредили об опасности привычки поздно ложиться спать

Москва, 18 июля. Хронотип «сова» признан научным сообществом самым опасным для человеческого здоровья. По мнению специалистов, подобный образ жизни может стать причиной ранней смерти и психологических расстройств.

Привычка поздно ложиться спать и поздно вставать нередко приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Ученые проводили множество исследований, изучая особенности «сов» и «жаворонков», чтобы понять, какой из режимов опаснее всего.

Оказывается, именно «совы» чаще всего сталкиваются с проблемой преждевременной кончины. Ученые из Университета Суррея уверены, что «совы» сталкиваются с этой проблемой на 10% чаще «жаворонков». При этом «ранние пташки» реже сталкиваются с болезнями сердца, ЖКТ, дыхательной системы, диабетом и психологическими расстройствами, нежели «совы».

Есть теория, что биологические часы индивида должны быть синхронизированы с распорядком других членов общества, представляющих большинство. Благодаря чему биологические процессы не нарушаются, а у «сов» жизнь похожа на режим постоянного синдрома смены часовых поясов.

При позднем засыпании и позднем пробуждении нарушаются метаболические процессы. В среднем скорость обмена веществ становится медленнее на 8%, что приводит к набору лишних шести килограммов в год. «Совы» более склонны к вредным привычкам и депрессиям.