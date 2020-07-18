Брутер объяснил, какую политику должна вести РФ в отношении «потерявших доверие» США

Сближение РФ и КНР уже давно произошло — вопрос только в том, смогут ли эти две страны создать военно-стратегический союз. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Так собеседник ФАН прокомментировал слова министр иностранных дел Китая Ван И, который в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что США лишились «разума, какой-либо нравственности и доверия». Кроме того, он считает, что американцы перекладывают на других свои обязательства и используют пандемию для дискредитации других государств. Они не останавливаются ни перед чем и даже создают «горячие точки» в международных отношениях.

«К сожалению, это неполная характеристика, — вздохнул Брутер. — Напомню, что Соединенные Штаты вели себя так с того самого момента, когда они стали мировой державой и мировым гегемоном. Впрочем, раньше было ничуть не лучше».

Политолог считает, что констатация фактов, перечисленных Ван И, ничего не добавляет «к нашему знанию о США».

«Американцы будут и дальше поступать подобным образом, вне зависимости от того, кто станет их новым президентом, — убежден эксперт. — Если это опять будет Дональд Трамп, он будет вести себя психопатически и спонтанно (а когда ему будут подносить «Кольт» — стрелять от бедра). Победит Джозеф Байден — и мы увидим, как Вашингтон превратится в «удава», пытаясь всех задушить. При этом высоко в небе Байден будет показывать конфетку: дескать, если вы согласитесь на мирный вариант удушения, то через пять лет получите леденец».

Собеседник ФАН призвал не забывать, что хоть Штаты и враждебно к нам настроены (как, собственно, и к китайцам), они все же являются главной мировой державой. Именно поэтому РФ и КНР следует проводить в отношении США тщательно выверенную, последовательную и совместную политику, которая не позволит американцам пользоваться теми методами, о которых рассказал Ван И.